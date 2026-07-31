2019年4月19日、池袋で当時87歳の飯塚幸三氏の自家用車が暴走し、母子が死亡するなど12人が死傷した「池袋暴走事故」。被害の大きさから日本中から注目された事故はなぜ起きたのか？【写真】この記事の写真を見る（2枚）記者として長年、同事故を取材してきたTBSテレビの守田哲氏の新刊『池袋高齢者暴走事故 遺族と加害者家族の2060日』（文藝春秋）より、加害者である飯塚氏が運転していた車のドライブレコーダーの映像などを