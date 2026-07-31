FIFA＝国際サッカー連盟の子会社設立計画をめぐり、さらなる商業化を懸念するUEFA＝ヨーロッパサッカー連盟は30日、ワールドカップなどのボイコットの方針を表明し、強く反発しました。FIFA＝国際サッカー連盟は28日、ワールドカップなどの運営や商業活動を担う子会社の設立計画を明らかにするとともに、株式の一部を民間の投資家に売却する方針を発表しました。アメリカのトランプ大統領とFIFAのインファンティノ会長の蜜月ぶりが