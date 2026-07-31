従来の健康保険証が8月から使えなくなります。 保険適用で診察を受ける際に必要な健康保険証は、去年12月にマイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に移行しました。 その後は、期限が切れた従来の保険証でも保険診療を受けられる「暫定措置」が設けられていました。 この措置が7月31日で終了することから、8月からは従来の保険証が使えなくなり、医療費の全額負担を求められる可能性があります。 保険診