北村匠海が主演するドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ系）の第10話が、15日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という夢に挑戦した実話をもとに描くオリジナルストーリー。寺尾瑠夏（伊東蒼）たち4期生が開発したサバ缶は、1年半の保存検査の結果、官能検査をクリアできずに認証は見送りに。しかし「私たちの夢は後輩に託します」という