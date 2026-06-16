北村匠海が主演するドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ系）の第10話が、15日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という夢に挑戦した実話をもとに描くオリジナルストーリー。

寺尾瑠夏（伊東蒼）たち4期生が開発したサバ缶は、1年半の保存検査の結果、官能検査をクリアできずに認証は見送りに。しかし「私たちの夢は後輩に託します」という瑠夏たちの言葉が後輩の心を動かす。

宇宙食サバ缶プロジェクトに興味を示さなかった藤倉彩花（池端杏慈）、水谷結（南琴奈）、吉瀬乃愛（蒼戸虹子）、桜庭美咲（横田真子）が5期生として夢を受け継ぐことに。

現在は教師を務める菅原奈未（出口夏希）たち1期生の時代から書き込まれてきた“黒ノート”を参考に実習を進める彩花たち。JAXAの木島真（神木隆之介）から指摘されていた、長期保存でも変化しない「味」と「柔らかさ」の改良に挑んでいた。

しかし自分の夢として「先輩たちの夢、私たちがかなえます」と意気込む彩花とは違い、乃愛たちにとってサバ缶を宇宙に飛ばすことは「先輩たちの夢」であり、その実習を引き受けているだけという姿勢。その気持ちのすれ違いから、作業にも影響が出てしまい…。

一方で、学年主任となった朝野峻一（北村）に教育委員会から声が掛かっていた。「宇宙食の認証が取れたら、学校を離れるかもしれない」という重大な決断を打ち明けられた奈未は複雑な思いを抱える。



そしてついに、木島と皆川有紀（ソニン）を学校に迎え、最終審査の時が近付いていた。

第10話では、先輩たちから継承し、5期生が完成させたサバ缶が、33番目の「宇宙日本食」として認証され、補給船に乗って宇宙に行くことが決定した。

放送終了後、SNS上には、「サバ缶がついに宇宙日本食に認証! 認証が通ったときは泣いてしまった」「ついに認証おめでとう。ようやく宇宙に飛ばせるんだと思うとうれしい」「第10話、いい回だった。奥山宇宙飛行士のスピーチが良過ぎて感涙」「木島さんが生徒と向き合うことで変わっていく姿にも感動した」などの感想が投稿された。

また、認証式に宇宙飛行士の野口聡一氏が登場したことから、「JAXAのセンター長の役で野口聡一さんが出演していたのにビックリ」「実際にISSでサバ缶を召し上がった野口さんが出てきてうれしい」「野口さんが出てきておお〜! となった」「リアル野口さんに感動」「宇宙でサバ缶を食べた野口さんの特別出演は胸熱だ」といった反響が集まった。

ドラマは毎週月曜よる9時からフジテレビ系で放送。TVer、FODなどで見逃し配信中。