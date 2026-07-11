全廃間近だった「夜行列車」が次々と復活2015年に寝台特急「北斗星」（上野⇔札幌）が運転を終了し、60年近く全国を走りつづけたブルートレインが姿を消した。その後、青い寝台車を連ねた列車ではないけれど、寝台特急「サンライズ瀬戸＆出雲」が唯一の定期夜行列車として気を吐いている。人気はあるものの車両の老朽化は進み、いずれ日本国内からは夜行列車は全廃されるのではないかと、その存在を危ぶむ声が高まっているのが現状