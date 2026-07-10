「7月11日はセブン−イレブンの日！お店に行くと“ちょっといいことがある11日間”」のキービジュアルオトナンサー

「セブン-イレブンの日」開催で、スムージー半額クーポンキャンペーンあり

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • セブン-イレブンが7月11日限定でスムージー半額クーポンを配信する企画を実施する
  • アプリ提示でスムージー1杯購入ごとに次回半額クーポンが配信される仕組み
  • クーポン利用期間は7月18日まで、SNSでは「行かなきゃ」と期待の声も
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