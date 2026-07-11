ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > スペイン代表がベスト4進出…今大会初失点もベルギー下した 北中米W… 北中米ワールドカップ スペイン代表 スポーツニュース・トピックス スポニチアネックス スペイン代表がベスト4進出…今大会初失点もベルギー下した 北中米W杯 2026年7月11日 6時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北中米W杯準々決勝、スペインがベルギーに2―1で勝利し4強入りを決めた 後半43分に途中出場のメリーノが2戦連続となる決勝ゴールを決めて勝ち越し 2010年南アフリカ大会以来となる準決勝進出で、次戦はフランス代表と対戦する ◆スペイン代表、ベスト4進出決定激戦を制したのは欧州王者メリーノが2戦連続の決勝ゴール！🇪🇸スペインが準決勝進出👏👏🏆#FIFAワールドカップ 準々決勝🆚スペイン×ベルギー📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/1LRePBRfKd— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 10, 2026 ◆スペイン代表MFメリーノ、決勝ゴールを決めるまたしてもメリーノ！！🇪🇸メリーノがこぼれ球を見逃さなかった！スーパーサブが2戦連続の勝ち越し弾🔥🏆#FIFAワールドカップ 準々決勝🆚スペイン×ベルギー📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/iEN0k9bCuv— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 10, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 07/11 07:45 ブラジル代表FWヴィニシウス、W杯敗退を謝った「言葉では言い表せない…」 記事時間 07/11 07:55 王者・アルゼンチンに挑むスイス代表、主力選手が欠場か 北中米W杯 記事時間 スペイン代表がベスト4進出…今大会初失点もベルギー下した 北中米W杯