「すぐ俺が囲まれるから」お笑いタレントの明石家さんまが、長女・IMALUが子供のころの思い出を明かした――。明石家さんま○「2人で絶対行ってくれへん」「大きくなってからはない」6日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)で、父娘の関係について、「俺なんか2人で絶対行ってくれへん」「小さいころはあるけど、大きくなってからはないわ」と話したさんま。村上ショージが、「みんなに声かけはるから」と