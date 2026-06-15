8回2死でベッツが痛恨の失策を犯したベッツの尻をポンと叩いた【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの山本由伸投手が13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板し、8回途中まで完全試合という快投を見せた。味方の失策で大記録を逃した直後、ミスを犯した同僚に見せた気遣いあふれる振る舞いが話題となっている。マウンド上では相手打線を完全に牛耳った。前回登板か