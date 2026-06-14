LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において、2026年6月13日（土）から6月28日（日）までの期間、人気作品の全巻60％OFFクーポン配布や単行本99円セールなど、マンガをお得に楽しむことができる「メガトク」を開催する。『【推しの子】』（赤坂アカ・横槍メンゴ／集英社）と『夜桜さんちの大作戦』（権平ひつじ／集英社）など人気作合計5作品の単行本全巻を対象にした60％OFFクーポンの配