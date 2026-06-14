パン＆スウィーツマルシェ（高松市仏生山町甲） 素材にこだわったパンとスイーツを集めたイベントが高松市で開かれ、多くの人でにぎわいました。 高松市仏生山町で開かれた「パン＆スウィーツマルシェ」です。 地域の賑わいを創ろうと「ふらっと仏生山」が、4年前から開いていて、今回で16回目です。テーマは、「無添加や素材にこだわったパン・スウィーツ店を集めました」です。初出店