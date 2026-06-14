8回2死の場面でベッツがファンブル【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板。8回2死まで完全投球を披露するも、ベッツがまさかのファンブル。記録は幻に終わった。日本朝5時開始のゲーム。列島からも嘆きが聞こえた。前回登板の6日（同7日）のエンゼルス戦では、初回2死三塁から8回まで1人のランナーも許さず22者連続ア