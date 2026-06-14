本拠地ヤンキース戦【MLB】Bジェイズ ー ヤンキース（日本時間14日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が13日（日本時間14日）、本拠地ヤンキース戦の第2打席で、2戦連発となる15ソロを放った。3回2死走者なしの場面で、相手先発シュリトラーの内角フォーシームを振りぬいた。打球は弾丸ライナーで左翼ポール際へ。本拠地のファンからは大歓声が送られた。打球角度21度、飛距離は352フィート（約107.2メートル）の一