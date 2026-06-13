水戸市の住宅で88歳の父親の首を絞めて殺害したとして、54歳の息子が逮捕されました。【映像】事件現場付近の様子坂田武男容疑者（54）はきのう、水戸市内原町の自宅で一緒に住んでいた父親の寅夫さん（88）の首を腕で絞めるなどして殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、坂田容疑者は「父親の首を絞めた。呼吸がない」と自ら110番通報し、警察が駆けつけると寅夫さんが倒れていました。寅夫さんは病院に運ば