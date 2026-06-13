スペースXの株式上場によって、世界一の富豪イーロン・マスクは人類で初めて個人資産1兆ドル（約160兆円）の大台に到達した。宇宙ビジネスへの期待が、マスクを誰も踏み入れたことのない富の領域へと押し上げた。