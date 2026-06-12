雨の日は、濡れたレインコートや傘、靴の扱いがストレスになりがち。片付けのプロ・下村志保美さんが実践するのは、「濡れたものは迷わず浴室へ」というシンプルなルールです。置き場所を決めることで片付けがラクになり、玄関まわりもスッキリ。梅雨どきの工夫を紹介します。1：雨で濡れたレインコートは、そのまま浴室へ雨に濡れて帰宅したら、レインコートはそのまま浴室へ。水滴が落ちても気にならず、床が濡れてもそのまま流