高卒の捕手について語った山本キャスター先日、ヤクルトの鈴木叶選手が出場選手登録を抹消されました。今年の彼は開幕から一軍にいて、捕手の中では古賀優大選手に次ぐ23試合に出場（6月11日時点）。リーグで首位を争うチームのベンチにいた時間は、高卒3年目の鈴木選手にとってかなり意味のある時間だったはずです。【写真】山本キャスター最新フォトギャラリーヤクルトで捕手登録されている支配下選手には今、高校卒業後にプロ