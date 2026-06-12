◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 ― メキシコ（2026年6月14日ダラス）日本サッカー協会（JFA）は11日（日本時間12日）、W杯北中米大会に臨む日本代表から主将のMF遠藤航（33＝リバプール）が負傷のため離脱すると発表した。FW町野修斗（ボルシアMG）を追加招集する。3月の英国遠征で日本代表に初招集された塩貝健人（ヴォルフスブルク）にとって、遠藤とともに過ごした時間はW杯に向けた5月下旬からの今回の活動だけ。