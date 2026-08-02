リバプールのアンドニ・イラオラ新監督が1日、クラブ公式サイトを通じてMF遠藤航の実戦復帰が近づいていることを明らかにした。遠藤は今年2月に左足の手術を受け、リバプールで実戦復帰しないまま北中米ワールドカップの日本代表メンバーに入った。ただ大会直前に離脱が決定し、 SNSを通じて代表引退を表明していた。クラブによると現在行っているアメリカ遠征で、遠藤が復帰に向けた段階を上げることができているという。イ