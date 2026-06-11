これまでユニークかつハイクオリティな創作物を生み出してきたキッズインフルエンサー／クリエイターの望蘭さん。またまたその才能を爆発させた創作物をInstagramにアップしていました。今回、望蘭さんが作り出したのは「みたらし団子」。本物と見比べても、全く違いが判らないほど精巧な作りになっています。どっちも本物にしか見えないお団子見た目だけではなく、団子にも弾力があり、質感も本物そっくり。食べられないとわかっ