ラッシングの危険スライディングに批判殺到「ベースを触ろうという意図がない」ドジャースのダルトン・ラッシング捕手に対し、ファンから厳しい声が相次いでいる。9日（日本時間10日）のパイレーツ戦で見せた危険なスライディングが物議を醸し、デーブ・ロバーツ監督も苦言を呈した。問題のプレーは5回無死一塁の場面だった。アレックス・フリーランド内野手が放った二塁へのゴロで、一塁走者だったラッシングは二塁ベースへ向