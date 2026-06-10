川や海でのレジャーが増える夏場は水辺での事故も多発します。こうした状況に備えようと岡山県真庭市では警察と消防の連携による水難救助訓練が行われました。真庭市勝山の、旭川河川敷で行われた水難救助訓練です。夏場に多発する水辺での事故に備えようと真庭警察署と真庭市消防本部の連携で去年から始まりました。 【写真を見る】多発する水辺での事故に備え警察署と消防本部が連携した水難救助訓練「安全」を意識して