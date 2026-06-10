YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「香港最終日にまさかのトラブル!? | 3泊4日 香港ディズニーランド・リゾート」を公開しました。香港旅行の最終日、豪華なホテル朝食を楽しむ様子や、帰国直前の空港で起きた予期せぬトラブルについて紹介しています。 4日目の朝を迎えた一行は、当初の予定にはなかった朝食をとるため、宿泊先のディズニー・ハリウッド・ホ