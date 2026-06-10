吉田知那美インタビュー（前編）2016年世界選手権準優勝をはじめ、2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪銀メダル、そして2023年に初のグランドスラム（Canadian Open）制覇。ロコ・ソラーレは多くの「日本カーリング史上初」を成し遂げ、日本カーリング界の"アイドル"であり、重要な"アイコン"としての地位を築いてきた。そんなチームの中核を担ってきた吉田知那美がこの春、そこから離れる決断をした。ロコ・ソラーレを去った