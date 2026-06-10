吉田知那美インタビュー（前編）

2016年世界選手権準優勝をはじめ、2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪銀メダル、そして2023年に初のグランドスラム（Canadian Open）制覇。ロコ・ソラーレは多くの「日本カーリング史上初」を成し遂げ、日本カーリング界の"アイドル"であり、重要な"アイコン"としての地位を築いてきた。そんなチームの中核を担ってきた吉田知那美がこの春、そこから離れる決断をした。ロコ・ソラーレを去った今、どんな思いなのか。今後の自身のキャリアをどう描いているのか。さらには、カーリング界の現在、未来について存分に語ってもらった――。



photo by Goh Fujimaki



――この春、2014年６月に加入して以来12年間所属していたロコ・ソラーレを離れて、フリーのカーラーとなりました。寂しさなどはありますか。

吉田知那美（以下、吉田）チームを離れること自体は、２年ぐらい前から自分のなかで考えていたことなので、寂しさを抱えていたのはもう少し前ですね。（そこから）気持ちの整理は徐々についていったのですが、今でもお仕事などでご挨拶するときに「ロコ・ソラーレの吉田知那美です」と言いそうになります。

実際に（チームを）離れてみてわかったのは、「自分が思っていた以上に、私ってロコ・ソラーレの人だったんだな」という感覚でしょうか。12年という時間の長さがそうさせるのかもしれませんが、想像以上にチームを離れることに多くの人が反応してくれましたし、何よりもロコ・ソラーレを知ってくれて、そのなかで吉田知那美がいたことをしっかり記憶してくれたのは、うれしくも、誇らしくもあり、不思議な感じがしました。

――ロコ・ソラーレで過ごしたラストシーズン（2025−26シーズン）は、山あり、谷ありの１年だったと思います。９月には五輪代表決定戦で惜敗し、ライバルであるフォルティウスが代表の座を獲得。フォルティウスは世界最終予選を突破して、ミラノ・コルティナ五輪出場を決めました。吉田選手にとって、外から見るオリンピックは2010年バンクーバー五輪以来のこととなりました。

吉田 あらためて「私って、こんなにオリンピックが好きだったんだ」と知りました。夏のオリンピックも好きなんですけど、冬のほうが知り合いや友人が多く出場していて、その姿を画面いっぱいに見られるのがうれしかったです。冬季競技は（メディアなどに）露出する機会も少ないですから、選手がそれぞれの４年間をどう過ごしてきたか、（映像で）紹介してくれるのもありがたかったです。

――オリンピック関連の番組などにも数多く出演されていましたが、ご自身が出場しているオリンピックとはまた違った側面がありましたか。

吉田 自分が出ているときは（不要な情報は入らないように）コントロールしている部分もあったので、知らないことがたくさんありました。「オリンピックのテーマソングって1曲じゃないんだ、テレビ局ごとに違うんだ！」といった、基本的なことも知りませんでした。また、そういったお仕事をいただいたことで、自分が出場しているときとは違う角度でカーリングのことを調べたりして、とてもいい機会になりました。

――カーリング女子は、吉田選手とも仲のいいスウェーデン代表が金メダルを手にしました。

吉田 スウェーデン代表のアンナ・ハッセルボリ選手とは（プロリーグの）「タイフーンカーリングクラブ」のチームメイトでもあり、ふだんから仲よくさせてもらっているのですが、以前「オリンピックを戦うための準備は必要だよね」という話をしたことがあります。

オリンピックでは、選手たちは日々たくさんのメディアに囲まれ、常に「金メダルは獲れますか？」と聞かれて、ときには強い言葉をぶつけられることもあります。ミックスゾーンでは、緊張感を持って対応している選手が多いですし、涙を流している選手だっています。オリンピック特有のプレッシャーがあり、だからこそそれを受け止めて、あるいは受け流して過ごす、精神的なコントロールは（選手にとって）重要なスキルなんです。

そしてそれは結局、楽しむことでしかコントロールできないんだな、とも感じました。金メダルは、オリンピックに出ている全員がほしいのは当たり前なことで。だから、結果ではないところにもゴールを作って、"オリンピックを楽しむ"ということをできるかどうか。（スウェーデン代表の）アンナたちは「自分たちでそれを意識して取り組んだ結果、金メダルを獲得できた」と話していました。

――ロコ・ソラーレもオリンピックに向けては、"準備"という部分を非常に重要視してきた印象があります。

吉田 そうなんです。アンナも「知那美たちもそうやって準備しているんでしょ？」と言ってくれて。彼女たちと共通点があったことは、個人的にはすごく誇らしいことでした。

ただ、彼女たちは今シーズン、決して順風満帆ではなかったと思います。五輪シーズンでは、ふつうなら試合を増やすことでピークを作っていくもので、（各国の五輪代表チームの）多くは年間80試合から100試合を消化します。そうしたなかで、彼女たちは（年間）46試合まで減らしてきましたから。試合数を減らすと当然、ランキングも落ちていきますから、これまでも多くのチームが試合に出ることを選択してきて、「出ない」という決断はなかなかできないものです。

にもかかわらず、彼女たちはあえて試合数を減らしました。「試合を減らしても、不安になる必要はない」と自分たちで話し合って、その決断を信じてオリンピックへ向けて準備を進めてきたと言います。特にアジアやヨーロッパのチームが夏の大会を戦っている間など、SNSなど外部の情報も意図的に避けたりしながら、過ごしてきたようです。

その結果、金メダルを獲得。「私たちは経験があるから」とアンナは言っていましたが、「経験を力に変えるって、こういうことなんだな」と痛感しました。同時に、本当にほしいものを考えて取捨選択すること、全部勝とうとしないこと――そういう強さもあるのだなと勉強になりました。

――吉田選手のロコ・ソラーレでの最後の試合は世界選手権になりました。ロコ・ソラーレはこれまでも、土壇場で力を発揮したり、窮地に追い込まれた状態から這い上がってきたり、ということが多かったのですが、その世界選手権の代表権を得たのも、最後の最後で世界ランキング国内最上位になったからでした。

吉田 もちろん狙ってやっているわけではないのですが、どうしても"劇場型"になってしまうというか......。応援してくれる皆さんには「心臓に負担をかけてごめんなさい」と思っていました。

そして結果的に、（ロコ・ソラーレでの）最後の試合が世界選手権。しかも、カナダでのホームタウンであるカルガリーでの大会になったのですから、我ながらよくできた物語のなかで過ごさせてもらったなと思っています。

――その後、チームを離れて、４月にはカーリング初のプロリーグ『ロックリーグ』に参戦。吉田選手は、アジア・太平洋地域チームのタイフーンのキャプテンとして出場しました。カーリング界において、また新たな一歩を刻んだ心境を聞かせてください。

吉田 これまでのカーリングは世界選手権やオリンピックが開催されるたびに、ルールやプロモーションを含めてカナダ主導で「こういうエンターテインメントにしていきたい」「カーリングはこうあるべきだ」という議論がされてきました。

でも、その答えは決してひとつではないと思っています。これまではカーリング界の未来を描ける人は限られていましたけど、『ロックリーグ』という新しい頭脳というか、新しい考え方やアイデアをすぐに実践できる瞬発力のある機関が誕生したことで、これまで以上に選手や関係者たちの間で、ルールに関する議論やカーリングというスポーツの未来に関する会話が活発になっています。新たな動きが起こっていることを実感しています。

――そのなかで、吉田選手はどんなことを考えているのでしょうか。

吉田 カーリングだけでなく、スポーツ競技の発展を考えていくなかではよく、競技性を重要視していくのか、それともエンターテインメントとして進化していくのか、という議論がかわされます。でもロックリーグで活動させてもらい、両立できてこそプロスポーツなんだと学びました。

特定の何かに振りきっていけるわけでもなく、どこか一カ所が突出せず、競技性もエンターテインメント性も、伝統や文化、地域への貢献なども含めて、たくさんの要素があって、それをグラフにしたらきれいな円になるような（イメージ）。カーリングがそんな、選手も観客も置いてけぼりにしない、持続可能なスポーツになっていくことをイメージしながら私も活動していきます。

（つづく）



photo by Goh Fujimaki



吉田知那美（よしだ・ちなみ）

1991年７月26日生まれ。北海道北見市出身。幼少の頃からカーリングをはじめ、常呂中学校時代に日本選手権３位入賞。2011年に北海道銀行フォルティウス（当時）に入団し、2014年にはソチ五輪で５位に入賞した。その後、2014年６月にロコ・ソラーレに加入。2016年世界選手権準優勝、2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪銀メダルといった結果を残した。そして2026年、12年間所属していたロコ・ソラーレを離れて、世界初のカーリング・プロリーグ『ロックリーグ』の「タイフーンカーリングクラブ」の主将に就任した。今年、楽しみにしているのは野沢温泉のたけのこまつりと、燈籠祭り。