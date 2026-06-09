【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用RPG「ファイアーエムブレム 万紫千紅」の発売日が9月17日であることが明かされた。 シミュレーションRPG「ファイアーエムブレム」シリーズの最新作。優勝すればどんな願いも叶う大剣闘大会が開催されるダグザ帝国を舞台に、4人の戦士の物語が描かれ