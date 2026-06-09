復活した西成「やまき」の外観2026年4月15日(水)14時。約3年前から休業していた大阪市西成区の名物ホルモン店「やまき」が復活オープンした。以前から西成で一、二を争う行列のできる名店だったが、2023年夏ごろから店主が体調を崩して休業。店は閉まったままだった。3年の時を経て、復活を成し遂げた立役者は現役最年長プロボクサーの恵良敏彦(えら・としひこ)さん(51歳)と元プロボクサーの李明浩（り・みょんほ）さん(43歳)。ふ