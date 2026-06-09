栃木県の宇都宮市役所によりますと、9日午後2時ごろから、東簗瀬1丁目にある民家の敷地内にクマがとどまっているということです。市内では6日からクマの目撃が相次いでいて、警察官や市の職員が捜索していたところ、東簗瀬1丁目にある民家の敷地内の庭で、クマ1頭を現認しているというということです。現在、市などが麻酔銃などを使って捕獲に向けた準備を進めているということです。市によると、今のところ緊急銃猟の予定はないと