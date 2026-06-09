元「NEWS」でミュージシャン手越祐也（38）が8日放送のTBS「手越×孝太郎の今こそ栓を抜く時だ」（月曜後11・56）に出演。結婚、恋愛について語った。初回のゲストに「チュートリアル」徳井義実を迎え、お気に入りの酒を持参し静岡県伊豆でアテを探す旅。移動中の車内で恋愛観についてトークする場面があった。「心からこうやって、ワインとかゲームとかゴルフとかと比べて、心から好きな女性はいない」と現在の自身の恋愛に