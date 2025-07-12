昨今は恋愛結婚が主流のため、お見合いを経験したことがなく、実はお見合いにはたくさんのメリットがあることを知らない人も少なくないでしょう。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者の意見を参考に「恋愛結婚よりもメリットが多い!?『お見合いのここが最高！』９パターン」を紹介します。【１】断るときも直接相手に言わなくてすむ「好みの相手じゃなかったときでも断りやすい」（20代女性）と、世話人の方を通して断れるの