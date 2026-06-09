あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第213回】馬体重と斤量をどう捉えて予想してますか？斤量が1キロ違うと1馬身の違いがあるといいます。ダートや芝でも負担が違うといいます。予想の最後に斤量をプラス（マイナス）要素として加味するんですが、いつも悩んでしまいます。馬体重