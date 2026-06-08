大河原克行のNewsInsight 第455回 ヤマダとエディオンの経営統合は、「家電・住まい・環境の三位一体」で新たな価値創造へ

大河原克行のNewsInsight 第455回 ヤマダとエディオンの経営統合は、「家電・住まい・環境の三位一体」で新たな価値創造へ