7日に行われた全県高校総体柔道・団体の決勝です。女子金足農業と角館が対戦しました。団体戦のメンバー3人全員が去年の優勝を経験している金足農業。先鋒戦でまずは2年・髙橋が払い腰で1本勝ちを収めます。続く中堅戦。金足農業の3年・伊藤の内股で一本勝ちです。大将戦でも佐藤朱里が堂々の一本を決め、金足農業がストレート勝ちで見事2連覇を果たしました。続く団体・男子決勝。能代と秋田の対戦です。先鋒戦