7日に行われた全県高校総体柔道・団体の決勝です。



女子金足農業と角館が対戦しました。



団体戦のメンバー3人全員が去年の優勝を経験している金足農業。



先鋒戦でまずは2年・髙橋が払い腰で1本勝ちを収めます。



続く中堅戦。



金足農業の3年・伊藤の内股で一本勝ちです。



大将戦でも佐藤朱里が堂々の一本を決め、金足農業がストレート勝ちで見事2連覇を果たしました。





続く団体・男子決勝。能代と秋田の対戦です。先鋒戦は能代・田中が終始攻めの姿勢を崩さず僅差で判定勝ちです。次鋒戦では秋田・加賀谷。2度の技ありで一本を勝ち取ります。秋田は続く中堅戦でも優勢の判定で白星をあげました。秋田が王手をかけて迎えた副将戦。一進一退の攻防のすえ、試合は引き分けに終わり、これまでの判定スコアの差で秋田の優勝が決定しました。それでも最後まで全力を出し切った能代、大将戦では向井が技ありで判定勝ちを収め、団体戦を締めくくりました。激闘の末、秋田が13年ぶりの優勝を果たしました。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢インターハイは滋賀県など近畿地方をメイン会場に、来月22日に開幕します。