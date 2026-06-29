29日正午ごろ、群馬県・桐生市にある鳴神山で50歳の男性が登山中に熊に襲われました。男性は顔や左手にけがをしたということですが命に別条ないということです。警察などによりますと29日正午ごろ、群馬県桐生市梅田町の鳴神山で、50歳の男性から「熊に襲われた」という内容の119番通報があったということです。男性は当時、鳴神山を1人で登山中で、山頂付近で熊に襲われたとみられています。男性は駆けつけたヘリコプターで病院に