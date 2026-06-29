タケノコ採りの男性が行方不明になっている青森市の捜索現場付近で男性1人の死亡が確認されました。県は初の「特別警報」を発表しました。行方がわからなくなっているのは、会社員・工藤正治さん（63）です。警察によりますと、工藤さんは28日午前6時ごろから友人と2人でタケノコ採りのため、青森市の八甲田の山中に入りました。28日の捜索では山の中で倒れている人と1頭のクマが見つかっていて、29日午後1時半すぎ、県警察本部の