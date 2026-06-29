クマに襲われたのでしょうか。男性の遺体が収容されました。青森市の八甲田山系ではきのう、タケノコ採りに入った工藤正治さんの行方が分からなくなり、警察などが捜索したところ、きょう午後、男性1人の遺体を見つけ、収容しました。遺体には動物によるものと見られる傷があり、身元の特定が進められています。青森県では、先週水曜日にも女性がクマに襲われていて、県はさきほど、今年度創設した特別警報を初めて発表しました。