レインズインターナショナルが展開する牛角は、亀田製菓の人気商品「ハッピーターン」とコラボレーションした期間限定メニューが累計8万食を突破したことを記念し、10日から12日までの3日間限定で「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を通常の200％量で提供する。【写真】“魔法の粉”をピートロに!?ヤミツキになる組み合わせの「ハッピートロ」コラボメニューでは、「ハッピーターン」の特長である“甘じょっ