エイチ・アイ・エス（HIS）は、韓国観光公社と連携し、関西発の「韓国フェスタ」を6月4日午後6時から19日午前10時まで開催している。ツアーでは、ソウル3日間（オンライン限定、ソウル/金浦発着）が22,800円から、釜山3日間（イースター航空利用、水冷麺クーポン付）が24,800円から、ソウル3日間（エアソウル利用）が29,800円から、釜山3日間（エアプサン利用）が32,800円からなど。深夜便を利用するツアーでは、ソウル3日間（アシ