モデルでタレントの森泉（43）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。夫とのなれそめを振り返った。2018年3月に住職の男性と結婚し、同年6月に長女を出産した森。司会の黒柳徹子から「ご主人とはご結婚8年目ですって？10歳年上のお寺の住職」と聞かれると、その出会いについて森は「ワンちゃんのご葬儀をお願いして」と回想。最初に飼った愛犬「ディエゴ」とは、かつて相棒のように暮らしてお