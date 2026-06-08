常設展の目玉のひとつ、国宝・敬天寺十層石塔。現在常設展は無料だが、有料化が検討されている大英博物館を抜き世界3位へ！今、韓国の博物館に若者が押し寄せる異例の事態が起きている。1年で来館者が72％増という躍進の裏で何が起きていたのか？伝統文化を巡る驚きの新潮流に迫る。【写真】韓国の国宝・半跏思惟像の展示室「思惟空間」【約7年で140万人から650万人へ】仏ルーブル、バチカンに次ぐ世界第3位――。イギリスの美