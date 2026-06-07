50代で独身、と聞いて「珍しい」と思う人はもう少ないかもしれません。生涯未婚率は男性で約3割。結婚は“するのが当たり前”ではなくなって、それぞれのペースで生きていける時代になりました。ただ、ふと「やっぱり、いつかは」と思って婚活の場に足を踏み入れたとき、ちょっとした戸惑いを感じる男性も多いようで……。なかなか人生、思い通りにはいかないものです。今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ人気コラムの