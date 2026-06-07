エンゼルス戦で7試合ぶりの一発【MLB】ドジャース 9ー2 エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が6日（日本時間7日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回に11号2ランを放つなど4打数2安打1四球だった。先発の山本由伸投手は8回93球を投げて被安打2、4奪三振1失点の快投を披露し、今季6勝目（4敗）をマークした。初回の第1打席では相手先発コハノビッツから二塁内野