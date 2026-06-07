エンゼルス戦で7試合ぶりの一発

【MLB】ドジャース 9ー2 エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が6日（日本時間7日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回に11号2ランを放つなど4打数2安打1四球だった。先発の山本由伸投手は8回93球を投げて被安打2、4奪三振1失点の快投を披露し、今季6勝目（4敗）をマークした。

初回の第1打席では相手先発コハノビッツから二塁内野安打を記録。打線が繋がって回ってきた第2打席で、左腕スーターから左中間スタンドへ7試合ぶりの11号を放った。

打球速度110.4マイル（約177.7キロ）、飛距離406フィート（約123.7メートル）、角度23度の一発だった。

例年6月は好成績を残し、2021、2023年と月間MVPを受賞。昨季までの6月の通算62本塁打は月別では最多となっている。前日5日（同6日）は8試合ぶりの無安打に終わっていたが、再び快音を飛ばした。

3回の第3打席ではスーターの前に空振り三振。6回先頭の第4打席では左腕ポメランツの初球を打って中飛。8回1死の第5打席では四球だった。（Full-Count編集部）