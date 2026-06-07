スイスに本拠地を置く、ラグジュアリーマニュファクチュールブランドのジラール・ペルゴは、新作モデル「ロレアート クロノグラフ ゴールデンブラウン」をリリースした。ブラウンを基調とした本モデルは、1975年に誕生したロレアートコレクションの一つとなっており、世界限定で50本のみ生産される特別なモデルとなっている。【画像】洗練されたラグジュアリーなジラール・ぺルゴのスポーツシックウォッチ「ロレアート」の新作モデ