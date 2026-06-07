「だんだん日本でやってきたことをそのまま米国でもできる環境に」【MLB】アストロズ 13ー2 アスレチックス（日本時間7日・ヒューストン）アストロズの今井達也投手が、異国の地で確かな手応えをつかんでいる。6日（日本時間7日）の本拠地アスレチックス戦で5回5安打2失点、8奪三振の力投を見せて今季3勝目をマーク。試合後には米国生活への順応について語った。今井は3回に2失点したものの、大量援護を背に5回92球を投げて5安