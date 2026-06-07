2019年冬に小林さんが仕留めたヒグマと。体長約190cm、体重約150kg雪の残る山に刻まれた足跡を追い、時には崖をよじ登り、数百kgにもなるヒグマと対峙する。熊の出没が相次ぐ今、その最前線に立つのが?熊撃ち?と呼ばれるハンターたちだ。北海道・別海町の熊撃ちに密着し、狩猟のリアルを追った！【写真】小林さんが仕留めたヒグマほか＊＊＊【年間1300頭の鹿を仕留めるプロハンター】熊撃ち「ジビエ工房山びこ」代表：小林清悟