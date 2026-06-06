『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。今回は、"美人すぎるラジオDJ"として大きな話題を呼び、現在はグラビア界でも快進撃を続ける山崎あみ（やまざき・あみ）さんのインタビューの前編。山崎さんは、2014年に「トップコート20thスターオーディション」で「with」賞を受賞し、芸能界入り。ファッション誌『with』の