「阪神−巨人」（２５日、甲子園球場）巨人の大城が１試合２死球を受け、甲子園が騒然となった。四回無死は阪神先発・伊原の抜けたボールが背中に直撃。球場が大きくどよめいた。大城は七回２死三塁でも、及川の１４７キロが右腰付近に直撃。甲子園が騒然となり、巨人ファンが埋めた左翼席からは怒号が響いた。ウィーラーコーチがベンチを出たが、大城は痛みに表情を緩めながらも一塁へ歩いた。この試合では三回無死一塁